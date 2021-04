Monito Mosca a Google, Facebook e Twitter: dati in Russia o perseguiti

lapresse

L'autorità russa per le telecomunicazioni, la Roskomnadzor, ha chiesto a Facebook, Twitter e Google di fornire informazioni sulla localizzazione dei database degli utenti in Russia. In assenza di una risposta, le tre società saranno perseguite a norma di legge", ha detto un portavoce dell'autorità per le telecomunicazioni all'agenzia Tass.