Il mondo è più povero: la ricchezza globale è calata ai livelli del 2008

Un rapporto certifica una flessione del 2,4% con la quale sono andati in fumo 11.300 miliardi di dollari, ma per il futuro le prospettive sono rosee...

Nel 2022, per la prima volta dalla crisi finanziaria, la ricchezza globale è calata. A certificarlo sono gli analisti di Ubs che hanno curato il rapporto sulla ricchezza globale insieme a Credit Suisse. Molteplici i fattori che hanno influito: inflazione alta, tassi di interesse e apprezzamento del dollaro sono il mix 'fatale' che ha riportato il mondo al 2008. Una flessione del 2,4% con la quale sono andati in fumo 11.300 miliardi di dollari: ogni adulto, insomma, ha "perso" in media 3.198 dollari.

Complici i bassi tassi di interesse e il Covid con gli aiuti dispensati dai governi, la ricchezza delle famiglie negli ultimi anni è aumentata. Ma la guerra in Ucraina e il conseguente balzo dei prezzi innescato ha costretto le banche centrali a portare avanti aggressive campagne di rialzo del costo denaro, erodendo il potere di acquisto dei consumatori e mangiandosi in parte i loro risparmi e la loro ricchezza. A questo si è aggiunto il deprezzamento di molte valute nei confronti del dollari: il biglietto verde forte ha reso le importazioni più costose per molti paesi, andando a pesare anche sul potere di acquisto delle famiglie.

"L'evoluzione della ricchezza si è mostrata resiliente durante l'era del Covid ed è cresciuta a livelli record nel 2021, spinta in parte dai mercati azionari", affermano gli analisti di Ubs che hanno curato il rapporto sulla ricchezza globale insieme a Credit Suisse, osservando come nel 2022 le perdite sui mercati hanno in molti casi bruciato i guadagni dell'anno precedente. Le perdite di ricchezza sono state concentrate in Europa e in Nord America, dove sono stati complessivamente persi 10.900 miliardi. L'Africa si è invece arricchita dell'1,5%.

Il vincitore del 2022 è il Brasile, con un aumento della ricchezza media delle famiglie del 31,6% grazie alla sostenuta crescita del pil e all'apprezzamento del real verso il dollaro. Aumenti della ricchezza a due cifre sono stati registrati anche in Russia e in Messico. Dei 3,5 milioni di milionari 'spartiti' nel 2022 a causa dell"impoverimento' generale, gli Stati Uniti ne hanno persi 1,8 milioni, pur confermandosi la terra dei Paperoni con 22,7 milionari. La Cina che è seconda conta 6,2 milionari. Nonostante l'impatto delle sanzioni, la Russia ha sperimentato invece un forte aumento con 56 nuovi milionari. Nonostante la contrazione del 2022 le prospettive sono comunque rosee: entro il 2027 infatti la ricchezza globale è attesa salire del 38% con i mercati emergenti a fare da traino.