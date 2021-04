Mondo della moda in lutto, è morto a 59 anni lo stilista Alber Elbaz

Ansa

Alber Elbaz, il designer noto per il suo spettacolare ringiovanimento della casa di moda francese "Lanvin" dal 2001 al 2015, è morto il 24 aprile in un ospedale di Parigi. Aveva 59 anni. Il suo decesso stata confermato dalla Compagnie Financière Richemont, suo socio in joint venture in AZ Factory, la sua ultima avventura nel campo della moda. La causa della morte non è stata resa nota.