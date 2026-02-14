Bild: 250mila manifestanti in piazza a Monaco contro il regime iraniano

Sino a 250 mila persone stanno manifestando pacificamente in pieno centro a Monaco di Baviera contro il regime iraniano, in quella che il quotidiano tedesco Bild definisce come "la più grande protesta mai tenuta in città". Secondo la polizia bavarese, la cifra è da rivedere al ribasso, stimando circa 200mila partecipanti, molti dei quali stanno sventolando bandiere statunitensi e israeliane. Le autorità avvertono che ci potrebbero essere disagi al trasporto pubblico e che le uniche due linee ferroviarie che partono dal Theresienwiese, dove si sta svolgendo il corteo, potrebbero essere sovraffollate.