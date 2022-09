Monaco 72, Steinmeier: "Chiedo perdono a nome della Germania"

Ai parenti delle vittime dell'attentato terroristico di Monaco 1972 "chiedo perdono a nome della Germania".

Lo ha detto il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, alla cerimonia di commemorazione per il 50esimo anniversario della strage delle Olimpiadi. "Gli atleti israeliani non sono stati protetti, sono stati uccisi da terroristi nel nostro Paese. Il nostro Paese non è stato pronto". Il 5 settembre 1972, 11 membri della squadra olimpica israeliana furono trucidati durante l'attacco del gruppo terroristico palestinese "Settembre Nero".