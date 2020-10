Wuhan, la città simbolo del Covid-19 dove il virus non fa più paura

A Wuhan si è tornati alla normalità. Dopo oltre dieci mesi dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, la prima città focolaio del mondo vive la sua vita senza nessun tipo di limitazione. I locali e le discoteche sono pieni di persone e nessuno indossa la mascherina. "Le Iene" raccolgono testimonianze e mostrano come nella città simbolo del Covid-19, il virus non faccia più paura.

Ma qual è il segreto del modello Wuhan? Si tratterebbe di una vera e propria strategia basata sulle tre T: testare, tracciare, trattare. Un modello utilizzato anche in Italia, ma solo in Veneto. Un sistema caldeggiato dallo stesso Oms, per arrestare la curva dei contagi, ma che poi è stato abbandonato. In Cina si basa sulla raccolta di un grande numero di dati che, insieme a sistemi di sorveglianza avanzata, dotati di screening facciali e geolocalizzatori, avrebbero portato oggi i cittadini di Wuhan e della Cina in generale a vivere senza paura.