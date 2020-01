Moda, Jean Paul Gaultier dice addio alle sfilate: l'ultima il 22 gennaio

Jean Paul Gaultier dice addio alle sfilate. Lo stilista francese 67enne ha spiegato che il suo ultimo defilé di alta moda, che segnerà anche i suoi 50 anni di attività, andrà in scena il 22 gennaio al Theatre du Chatelet di Parigi. L'annuncio è stato diffuso tramite un comunicato stampa e sui social. Gaultier, però, non si ritirerà del tutto dal mondo della moda ma, come ha precisato, continuerà a lavorare con un nuovo concept.