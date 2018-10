Moavero: "L'Europa ha perso slancio, faccia esame di coscienza"

"L'Europa di oggi, se la guardiamo dal punto di vista della cronaca e non della storia, proprio nella sua capacità di operare per la pace sta perdendo colpi". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, durante un evento a Bologna. "Dobbiamo essere franchi - ha aggiunto -. L'Europa di oggi deve passare per un solido esame di coscienza, passare per un mea culpa e penitenza per ritrovare lo slancio".