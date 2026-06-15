Stati Uniti, agente di polizia spara a una macchina: morto un bambino

A Senatobia, in Mississippi, un bambino è morto e un'altra persona è rimasta gravemente ferita dopo che la polizia ha sparato contro un'auto, a bordo della quale c'erano tre persone, sospettate di aver commesso un furto in un negozio della zona. Secondo quanto riferito dal Mississippi Bureau of Investigation, mentre gli agenti tentavano di fermare il veicolo, il conducente si è diretto verso di loro, cercando di investirli. A quel punto, uno dei poliziotti ha sparato contro il veicolo, che si è poi allontanato. Le tre persone a bordo dell'auto si sono poi recate in ospedale, dove il bambino è stato dichiarato morto.