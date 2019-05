Miss Francia 2019 accusata di essere troppo grassa, lei si difende: "Mi piace mangiare, fatevene una ragione" 1 di 15 2 di 15 3 di 15 4 di 15 5 di 15 6 di 15 7 di 15 8 di 15 9 di 15 10 di 15 11 di 15 12 di 15 13 di 15 14 di 15 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Una battaglia che la modella, nata a Thaiti, sta combattendo da parecchio tempo, come ha raccontato lei stessa prima di vincere il concorso di bellezza francese: “A 18 anni pesavo oltre 80 chili mi chiamavano mostro, non è stato facile sopportarlo. Ma oggi sono felice di avere fatto quell' esperienza perché mi ha reso più forte e più capace di incassare i colpi”.



Rispetto agli anni del liceo la Miss ha perso circa 20 chili, ma la persecuzione è ricominciata non appena ne ha ripreso alcuni. Nel corso di un programma televisivo però, questa volta, Vaimalama ha voluto rispondere alle accuse: “Eh sì, mi piace mangiare. Mangio molto perché tutti questi piatti che mi offrono da quando ho vinto il concorso non fanno parte della mia cultura, allora ne approfitto per scoprirli. Anche se non è l'immagine classica della Miss Francia che vi aspettereste. Mi piace scherzare, parlare forte e dormire, e continuerò a essere così, che vi piaccia o no. Quindi buona fortuna perché dovrete sopportarmi ancora per parecchi mesi”.