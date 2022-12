Miss Bolivia, Fernanda Pavisic perde il titolo dopo aver deriso alcune sue rivali

Cosa è successo - Tutto è cominciato quando la giovane vincitrice, che è modella di professione e studentessa di psicologia, ha pubblicato un video sui social in cui deride alcune sue rivali, e in particolare Miss Potosí, Ximena Maygua.

La denuncia - Questo ha spinto le autorità di Potosì a presentare una denuncia in tribunale nei confronti di Miss Bolivia per discriminazione razziale, chiedendo al giudice di ordinare la perdita del titolo. Appresa la notizia la Pavisic ha caricato sui social network un altro video in cui indicava che il precedente non era altro che "un esperimento di comunicazione sociale", chiedendo scusa alla rivale e alla popolazione di Potosì.

Le polemiche - Il video non è servito a placare gli animi e a far tornare indietro la società Promociones Gloria rispetto alla sua decisione iniziale. La Miss di Cochabamba non rappresenterà quindi la Bolivia al concorso di Miss Universo 2023. "Si sta creando un precedente molto negativo - ha reagito la Pavisic - dal momento che il titolo viene tolto a una persona per azioni che non ha commesso".