Minnesota, cinque persone trovate morte in casa

Cinque persone e un cane sono stati trovati morti mercoledì in una casa di Duluth, in Minnesota.

Le vittime, non ancora identificate, potrebbero far parte della stessa famiglia. La polizia è entrata in azione dopo aver ricevuto una denuncia riguardo a un uomo, una delle persone trovate poi senza vita, in preda a una crisi psichiatrica. L'uomo aveva accesso ad armi. Gli agenti, una volta arrivati nella casa, hanno scoperto i corpi.