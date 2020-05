Minneapolis, un agente ucciso e uno ferito a Oakland durante le proteste

Un agente di polizia è stato ucciso e un altro è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco durante le proteste a Oakland, in California, per la morte dell'afroamericano George Floyd a Minneapolis. Lo riferisce la Cnn, spiegando che almeno 7.500 persone sono scese in strada per manifestare. Si segnalano saccheggi, negozi dati alle fiamme e molti attacchi alla polizia.