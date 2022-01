Ministro francese: per sostenere crescita Ue sia meno rigida su debito

-afp

"La regola del debito pubblico è obsoleta: le regole devono essere basate sulla realtà, non sui sogni". Lo sostiene, in un'intervista a Repubblica, il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, secondo il quale "stiamo uscendo dalla crisi economica": il modo in cui è stata gestita quella precedente "è stato un fallimento, ma abbiamo imparato la lezione". Ora "dobbiamo porre fine al 'whatever it takes' e avere un approccio su misura".