Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar, ha rilasciato una rara condanna della violenza dei coloni dopo gli incendi di sabato sera che hanno preso di mira diverse città palestinesi vicino a Ramallah, in Cisgiordania. Lo riporta il The Times of Israel. "Condanno gli atti di vandalismo compiuti in alcuni villaggi della Giudea e della Samaria da una manciata di estremisti. Questi attacchi sono contrari ai nostri valori e non rappresentano i cittadini rispettosi della legge della Giudea e della Samaria - ha affermato -. Le autorità israeliane sono fermamente impegnate a far rispettare la legge contro la violenza estremista".