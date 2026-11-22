Cisgiordania, media: "Il ministro degli Esteri israeliano condanna le violenze dei coloni"
"Condanno gli atti di vandalismo compiuti in alcuni villaggi della Giudea e della Samaria da una manciata di estremisti", ha affermato Gideon Sa'ar
Gideon Sa'ar © Afp
Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar, ha rilasciato una rara condanna della violenza dei coloni dopo gli incendi di sabato sera che hanno preso di mira diverse città palestinesi vicino a Ramallah, in Cisgiordania. Lo riporta il The Times of Israel. "Condanno gli atti di vandalismo compiuti in alcuni villaggi della Giudea e della Samaria da una manciata di estremisti. Questi attacchi sono contrari ai nostri valori e non rappresentano i cittadini rispettosi della legge della Giudea e della Samaria - ha affermato -. Le autorità israeliane sono fermamente impegnate a far rispettare la legge contro la violenza estremista".