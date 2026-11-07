Cisgiordania, pronti a rientrare in Italia i sei attivisti arrestati

Gli attivisti partiranno domani mattina con un volo di linea. "Hanno potuto effettuare chiamate telefoniche alle famiglie e parlare con la console e i suoi collaboratori. Sono in buone condizioni di salute ma hanno dichiarato di aver subito forme di violenza psicologica e, in un caso, di aver subito una aggressione durante una fase della detenzione", si legge nella nota del ministero degli esteri, secondo cui l'ambasciata d'Italia ha già effettuato i primi passi per chiedere chiarimenti alle autorità israeliani sul trattamento subito dai connazionali durante la detenzione.