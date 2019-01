Ministero della Giustizia: chiesta l'estradizione per il latitante Amedeo Matacena

Il governo ha avanzato una nuova richiesta di estradizione per il latitante Amedeo Matacena agli Emirati Arabi Uniti. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Giustizia Vittorio Ferraresi, replicando "alle accuse da parte dei colleghi del Pd di inerzia o, peggio, di connivenza sulla latitanza di condannati italiani". Matacena, ex parlamentare, è stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.