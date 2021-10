Minimum tax, anche il governo dell'Estonia firmerà l'accordo

IPA

Il governo dell'Estonia ha annunciato che firmerà l'accordo sulla minimum tax globale al 15% per le multinazionali, seguendo l'esempio dell'Irlanda e lasciando l'Ungheria come ultimo Paese Ocse a non averlo ancora fatto. La premier Kaja Kallas ha spiegato che "non cambierà nulla per la maggior parte degli operatori economici dell'Estonia, e che riguarderà solo le filiali dei grandi gruppi multinazionali".