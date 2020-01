Minacce a Iran, Unesco: "Washington ha firmato convenzione sui siti culturali"

Sulle minacce di Donald Trump all'Iran di colpire i siti culturali del Paese è intervenuta anche l'Unesco. In un comunicato, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura ricorda che Washington ha firmato la convenzione per la protezione dei siti culturali. Sono in tutto 24 i siti protetti in Iran, tra cui i resti dell'antica città di Persepoli, la moschea di Esfahan e il Palazzo del Golestan a Teheran.