Miliardario giapponese non cerca più una compagna per andare sulla Luna

L'eccentrico miliardario giapponese Yusaku Maezawa ha cambiato idea: non cercherà più, attraverso un concorso, una donna con cui condividere il suo programmato viaggio sulla Luna e il resto della sua vita. L'annuncio, che interrompe il sogno di 27.722 ragazze candidate, è stato fatto via Twitter, dove Maezawa è una vera star. Rinuncerà perciò, forse a malincuore, a trovare una fidanzata, ma non al volo spaziale.