"Un biglietto per la Luna", l'eccentrico miliardario giapponese cerca compagna di viaggio

Yusaku Maezawa , 44enne miliardario giapponese che deve le sue fortune alla piattaforma di shopping online Zozo, non smette di far parlare di sé. Solo alcuni giorni fa, aveva annunciato che avrebbe donato circa 8 milioni di dollari a mille persone scelte tra quelle che avessero retwittato un suo post. Ora lancia invace il " contest " per trovare l' anima gemella che lo accompagni nel viaggio sulla Luna a cui prenderà parte nel 2023.

Il 44enne ha prenotato infatti due dei posti disponibili per il viaggio organizzato dalla Space X di Elon Musk che porterà per la prima volta dei "privati" sulla Luna. La recente rottura con la fidanzata, la 27enne attrice giapponese Ayame Goriki, ha lasciato però un posto libero.

Full Moon Lovers Ma il magnate non si è perso d'animo e per non affrontare in solitaria l'avventura spaziale ha lanciato "Full Moon Lovers", una sorta di concorso, che sarà documentato e diverrà un reality, sulla ricerca della perfetta compagna per il viaggio sulla Luna.

I requisiti I requisiti per conquistare il "passaggio spaziale" sono semplici, e chiaramente elencati nel form online per la partecipazione al concorso: essere single, avere almeno 20 anni, personalità brillante, essere una persona positiva, essere pronti ad affrontare il viaggio nello spazio e desiderare la pace nel mondo.