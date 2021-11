Migranti, von der Leyen: lavoriamo a misure d'emergenza asilo-rimpatrio

Ansa

"Stiamo lavorando ad una proposta per provvedimenti provvisori di emergenza in ambito di asilo e rimpatrio". Lo ha affermato il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, durante il suo intervento al Parlamento Ue sulla crisi dei migranti in Bielorussia. "L'obiettivo è sostenere gli Stati membri e definire le procedure adeguate per gestire gli arrivi irregolari in maniera agevole e ordinata nel rispetto dei diritti fondamentali".