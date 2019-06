Migranti, Usa: Camera vota 4,5 miliardi per crisi al confine sud

La Camera del Congresso americano ha approvato un provvedimento che stanzia 4,5 miliardi di dollari in aiuti umanitari per affrontare la crisi dei migranti al confine col Messico e, in alcuni casi, spendere le risorse anche a dispetto della stretta voluta dal presidente Usa Donald Trump. La legge potrebbe però ora scontrarsi con il veto dell'inquilino della Casa Bianca.