Migranti, un gommone naufraga al largo della Tunisia: un morto e 82 dispersi

Si contano 82 dispersi in mare dopo un naufragio avvenuto mercoledì al largo di Zarzis, in Tunisia . E' quanto scrive su Twitter Alarm Phone citando Chamseddine Marzoug, attivista e volontario della Mezzaluna rossa tunisina. Secondo Marzoug "solo tre persone sono sopravvissute", mentre una è morta dopo l'arrivo in ospedale. In base alle prime informazioni, il gommone che trasportava i migranti era partito dalle coste libiche.

La vittima - La persona deceduta in ospedale, nonostante inizialmente fosse tra i superstiti del naufragio, è orginaria della Costa d'Avorio.



Le ricerche in mare - Fonti locali riferiscono che sono già al lavoro Mezzaluna Rossa tunisina e Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) in coordinamento con le autorità tunisine, per i soccorsi e le ricerche in mare, insieme ad alcune imbarcazioni di pescatori.