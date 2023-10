Migranti, Ue: venerdì riunione straordinaria sui rimpatri

Sulla questione migranti e rimpatri l'Ue terrà una riunione straordinaria.

"Dobbiamo discutere con gli Stati membri su come possiamo intervenire per garantire che le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza dell'Unione europea possano essere rimpatriati molto più rapidamente nel Paese di origine. Questa deve essere la priorità", ha annunciato la commissaria Ue agli Affari interni, Ylva Johansson, al termine del Consiglio Ue Affari interni a Lussemburgo.