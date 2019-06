Migranti, Ue: senza registrazione rischio procedura per l'Italia

"La legge europea che prescrive che tutti i nuovi arrivati sul territorio europeo devono essere registrati e devono essere prese le loro impronte digitali, non ci sono eccezioni a queste regole e le conseguenze sono le procedure di infrazioni, ma non siamo a questo stadio". Lo ha detto una portavoce della Commissione europea sulle possibili conseguenze a lungo termine per un Paese che non rispetta l'obbligo di registrare i migranti.