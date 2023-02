Migranti, in Ue nel 2022 un milione di domande d'asilo: record dal 2016

La gestione dei migranti mette sotto pressione i sistemi di accoglienza europei.

Nel 2022, infatti, gli Stati membri dell'Ue, la Svizzera e la Norvegia hanno ricevuto 966mila domande di asilo, oltre il 50% in più rispetto al 2021 e il massimo registrato dal 2016. È quanto emerge dal rapporto annuale dell'Easo, l'Agenzia Ue per l'asilo. A questi dati si aggiunge la registrazione di circa 4 milioni di ucraini in fuga dalla guerra.