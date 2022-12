Migranti, Ue: "Prepararsi a una nuova ondata di profughi ucraini"

Il dossier migranti continua a essere prioritario per l'Ue.

"Dobbiamo essere pronti per l'eventuale prossima ondata di profughi in arrivo dall'Ucraina a causa dell'inverno e delle infrastrutture distrutte", ha affermato il ministro dell'Interno ceco Vit Rakusan, della presidenza del Consiglio Ue. Ylva Johansson, commissario europeo per gli Affari interni, ha detto di aspettarsi che il Consiglio "sostenga a livello politico la proposta della presidenza sulla solidarietà all'interno del Patto sulla migrazione e l'asilo, e cioè il bilanciamento tra solidarietà e responsabilità".