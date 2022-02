Migranti Ue, Macron propone di creare "Consiglio Schengen"

Ansa

"Per meglio anticipare le crisi e reagire più rapidamente, da europei, per valutare le nostre fragilità e proteggere meglio le nostre frontiere esterne, auspico la creazione di un Consiglio Schengen". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervenendo alla riunione informale dei ministri dell'Interno dell'Unione europea, in programma a Tourcoing, nel nord della Francia. Macron è intervenuto nel quadro della presidenza di turno francese dell'Ue.