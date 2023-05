Migranti, Ue: Roma sotto pressione, è problema di tutti

Sulla questione migranti, la commissaria Ue per gli Interni, Ylva Johansson, si "schiera" con l'Italia.

"E' molto chiaro che l'Italia è sotto un'enorme pressione. Le autorità stanno svolgendo molte operazioni di soccorso in mare" e "dobbiamo mostrare che non si tratta solo di una questione italiana, ma europea", ha detto Johansson. La decisione del governo di proclamare lo stato d'emergenza "è nazionale e di sua competenza, la capisco", ha quindi aggiunto, evidenziando che "uno degli scopi" del provvedimento "è essere in grado di aumentare più velocemente la capacità di agire" e di poter dedicare "i fondi nazionali alla migrazione".