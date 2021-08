Migranti, Ue: "Coordinamento al sostegno dell'Italia prosegue"

ansa

"Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo contiene cornici strutturali e prevedibili per affrontare la ricerca e il salvataggio dei migranti in mare, con una solidarietà effettiva e chiare responsabilità". Lo ha detto la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, sottolineando che "in attesa dell'urgente conclusione dei negoziati in corso, continuiamo a richiedere e coordinare il sostegno volontario di tutti gli Stati membri all'Italia".