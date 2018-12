Migranti, Tunisia soccorre barcone partito dalla Libia: 45 a bordo

La guardia costiera tunisina ha tratto in salvo un barcone, partito dalla Libia, con 45 migranti a bordo e in difficoltà al largo delle isole Kerkennah. I migranti soccorsi, tutti originari di Paesi africani, sono stati presi in carico dal personale della Mezzaluna Rossa tunisina e dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che ha fornito loro cibo e vestiti.