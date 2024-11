Migranti, Trump pronto a usare l'esercito per espulsioni di massa dagli Usa

Donald Trump ha fatto intendere di voler utilizzare l'esercito per le espulsioni di massa di immigrati privi di documenti dagli Stati Uniti. Commentando un post di Tom Fitton, presidente dell'influente gruppo conservatore Judicial Watch, nel quale si riportava la notizia che il presidente eletto "utilizzerà risorse militari per combattere l'invasione di Biden", Trump ha risposto "vero". L'idea di utilizzare l'esercito al confine meridionale era già stata lanciata dal tycoon in campagna elettorale.