Migranti, Trump: "Mai spinto repubblicani a votare proposte"

Il presidente americano, Donald Trump, ha scritto su Twitter di non aver mai spinto i repubblicani alla Camera a votare le proposte di legge sull'immigrazione poi bocciate. Secondo il presidente, infatti, le proposte non sarebbero comunque mai potute passare al Senato, dove sono necessari 60 voti, per via dell'opposizione dei democratici. Un'affermazione che contraddice però un precedente messaggio di Trump con l'invito a votare il provvedimento.