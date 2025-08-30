Migranti, trilaterale Italia-Francia-Germania: regolamento su Paesi sicuri

Italia, Francia e Germania hanno concordato un maggiore rigore nel contrasto all'immigrazione illegale e per le politiche di rimpatrio, lotta ai trafficanti e regolamento sui Paesi sicuri. Sono i temi più importanti discussi nell'incontro trilaterale fra il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e gli omologhi di Francia e Germania, Bruno Retailleau e Alexander Dobrindt. Dal vertice è emerso un "approccio condiviso". L'incontro al Viminale è stato organizzato su iniziativa di Piantedosi, per fare il punto in vista dei prossimi appuntamenti europei.