Mondo
"APPROCCIO CONDIVISO"

Migranti, trilaterale Italia-Francia-Germania: regolamento su Paesi sicuri

30 Ago 2025 - 00:09
© Ansa

© Ansa

Italia, Francia e Germania hanno concordato un maggiore rigore nel contrasto all'immigrazione illegale e per le politiche di rimpatrio, lotta ai trafficanti e regolamento sui Paesi sicuri. Sono i temi più importanti discussi nell'incontro trilaterale fra il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e gli omologhi di Francia e Germania, Bruno Retailleau e Alexander Dobrindt. Dal vertice è emerso un "approccio condiviso". L'incontro al Viminale è stato organizzato su iniziativa di Piantedosi, per fare il punto in vista dei prossimi appuntamenti europei.

migranti
italia
francia
germania

