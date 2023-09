Migranti, Tajani: "Bene l'apertura di Macron, lavoriamo insieme"

Sui migranti Antonio Tajani, in visita a Parigi, giudica positive le parole di Emmanuel Macron.

"L'Italia e il governo hanno molto apprezzato le parole del presidente francese sulla collaborazione in materia di immigrazione. Per l'Italia in questo momento i flussi rappresentano un grave problema. La voglia di lavorare insieme raccoglie la nostra disponibilità", afferma il ministro degli Esteri in conferenza stampa con l'omologa Catherine Colonna. "La questione deve essere affrontata a livello europeo e data l'instabilità in Africa riteniamo che anche l'Onu debba intervenire attraverso Oim e Unhcr. Con la Francia possiamo contribuire ad una soluzione europea", conclude Tajani.