Migranti, stretta Gb sul contratto minimo per gli stranieri

Stretta sugli ingressi dei migranti regolari autorizzati a entrare in Gran Bretagna come "lavoratori qualificati".

L'ha formalizzata il governo Tory di Rishi Sunak con il ministro dell'Interno James Cleverly che ha illustrato l'ennesima misura per tentare di ridurre i flussi. L'esecutivo ha previsto un innalzamento da 26.200 a 38.700 sterline annue del contratto di lavoro minimo richiesto per chiamare stranieri in settori occupazionali con posti vacanti, nonché condizioni più stringenti sui visti agli studenti e i riavvicinamenti familiari: regole destinate a ridurre le opportunità anche per i giovani europei e italiani.