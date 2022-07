Migranti, spari al confine tra Serbia e Ungheria: un morto e 7 feriti

E' di un morto e 7 feriti, fra cui una 16enne in condizioni gravi, il bilancio di uno scontro fra due gruppi di migranti avvenuto al confine tra Serbia e Ungheria.

Lo riferisce la tv di Stato serba. E' successo in una foresta nel nord della Serbia, dove i profughi erano bloccati mentre provavano ad attraversare il confine per entrare in Ue. Nello scontro a fuoco sarebbero stati coinvolti anche trafficanti di migranti provenienti da Afghanistan e Pakistan.