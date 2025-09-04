Migranti, in Spagna recuperati 7 corpi al largo di Almeria

In Spagna i corpi di sette migranti sono stati recuperati nelle acque di Carboneras e Nijar, nella provincia di Almeria. Ne dà notizia Europa Press, specificando che al momento non si può escludere il ritrovamento di altri cadaveri. Fonti del governo e della protezione civile di Carboneras hanno confermato al media spagnolo il ritrovamento di sei corpi nelle acque al largo del comune, dopo le segnalazioni ricevute dal 112 nelle prime ore del mattino. Il settimo corpo è stato ritrovato sulla spiaggia di Las Salinas de Cabo de Gata, a Nijar.