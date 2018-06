Migranti, Spagna accoglierà l'Aquarius | Salvini esulta: "Alzare la voce paga"

Tra la Aquarius e le autorità italiane sono in corso contatti per individuare "la migliore soluzione" per donne e minori a bordo della nave". E' quanto sostiene Msf dopo che Salvini in conferenza stampa ha detto di non aver ricevuto risposte dall'imbarcazione alla disponibilità italiana a trasbordare i soggetti più vulnerabili. "Msf - precisa l'organizzazione - conferma che le autorità italiane hanno offerto di evacuare le donne incinte e hanno chiesto informazioni sui minori a bordo. Msf ha risposto fornendo dettagli sui casi vulnerabili e sta comunicando con le autorità italiane per individuare la migliore soluzione per queste persone".