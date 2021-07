Migranti, Sos Méditerranée: allarme cibo sulla Ocean Viking, sabato finirà

ufficio-stampa

Venerdì "finiranno i kit di cibo preconfezionato ed entro sabato non saremo in grado di soddisfare tutti i bisogni nutrizionali" dei 572 migranti a bordo della Ocean Viking. Lo ha riferito Sos Méditerranée, precisando che a bordo della nave "tutto lo spazio disponibile viene utilizzato, il che rende impossibile distribuire qualsiasi altro tipo di cibo che non siano razioni preconfezionate che coprano 24 ore di fabbisogno nutrizionale per ogni persona".