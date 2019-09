Migranti si fingono una squadra di pallavolo per andare in Svizzera: dieci arresti all'aeroporto di Atene

Le avranno provate tutte per lasciare la Grecia e raggiungere il nord Europa. Invano. Ma si sa, la necessità aguzza l'ingegno, e allora perché non tentare di farla franca anche con il travestimento pur di superare le frontiere? Così dieci giovani migranti siriani, entrati illegalmente in Grecia e in possesso di passaporti ucraini falsi, hanno indossato una divisa da squadra di volley e hanno tentato di imbarcarsi dall'aeroporto di Atene sul volo per Zurigo. Ma, al momento dei controlli, sono stati scoperti e arrestati.