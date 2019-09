Migranti, si fingono squadra pallavolo:10 arresti ad aeroporto Atene

Indossando la stessa divisa sportiva, dieci migranti siriani hanno cercato di farsi passare per una squadra di pallavolo all'aeroporto di Atene, da dove speravano di volare in Svizzera, ma sono stati scoperti al momento dei controlli. Lo ha reso noto la polizia greca. Entrati illegalmente in Grecia, i dieci sono stati arrestati perché i loro documenti erano falsi.