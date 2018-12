Migranti, Seawatch salva 33 persone: "Dateci un porto sicuro"

Dopo gli oltre 300 migranti soccorsi da Open Arms, altre 33 persone sono state salvate al largo della Libia da Seawatch, un'altra delle Ong che ha ancora navi nel Mediterraneo. "Seawatch ha appena concluso il soccorso di 33 persone in difficoltà", ha scritto l'organizzazione su Twitter, chiedendo un "porto sicuro per loro e per le 311 persone a bordo di Open arms", a cui il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha negato l'approdo.