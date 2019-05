Migranti, Sea Watch: autorità hanno autorizzato sbarco famiglie

"Le autorità ci hanno dato la disponibilità a fare sbarcare le famiglie presenti a bordo: bambini, madri, padri". Lo scrive Sea Watch su Twitter sottolineando che "il trasbordo dei migranti sulla motovedetta della guardia costiera è in corso". La notizia è stata confermata da fonti del Viminale, secondo cui l'autorizzazione è stata concessa "ai bimbi accompagnati dai genitori e a un uomo in precarie condizioni di salute". In tutto si tratta di 18 persone.