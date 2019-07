Migranti, Sea Eye: 3 collassati per il caldo sulla Alan Kurdi

Tre migranti a bordo della Alan Kurdi sono collassati per il caldo. Lo ha fatto sapere la ong Sea Eye, mentre la nave è in attesa al largo di Malta, che ha negato l'accesso. I tre profughi, dicono dalla nave, "sono ora sottoposti a cure mediche acute. Abbiamo urgente bisogno di assistenza e di un porto sicuro per tutte le persone a bordo, in modo da evitare il peggio".