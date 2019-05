Migranti, scandalo negli Usa: 900 persone in centro per 125

Scandalo sulle condizioni dei migranti detenuti in Usa al confine col Messico, dopo la scoperta di una struttura iper affollata a El Paso, Texas. Nel centro, che potrebbe accogliere 125 persone, ve ne erano infatti 750 il 7 maggio e addirittura 900 il giorno seguente. In una stanza con una capacità massima di 12 persone ne sono state trovate 76, 41 invece in un'altra che poteva accoglierne 8.