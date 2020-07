Migranti riportati in Libia uccisi in sparatoria durante sbarco

Due migranti sudanesi sono stati uccisi, e altri cinque feriti, in una sparatoria a Khums, a est di Tripoli, durante le operazioni di sbarco in Libia. I migranti erano stati intercettati in mare e riportati a terra dalla Guardia Costiera libica. Lo rende noto l'Organizzazione internazionale per le migrazioni secondo cui "le autorità locali hanno iniziato a sparare" nel momento in cui alcuni migranti appena scesi a terra "hanno tentato di fuggire".