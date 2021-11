Migranti, Polonia: crisi al confine minaccia la stabilità Ue

Twitter

Per il premier polacco, Mateusz Morawiecki, la crisi dei migranti al confine bielorusso è una minaccia per tutta l'Unione europea. "Sigillare il confine polacco è nel nostro interesse nazionale - ha scritto infatti il capo del governo su Twitter -. Ma oggi sono in gioco anche la stabilità e la sicurezza dell'intera Ue".