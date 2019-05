Migranti, peschereccio tunisino ne soccorre 65 su barcone in avaria

Un peschereccio tunisino ha tratto in salvo al largo delle coste di Sfax 65 migranti a bordo di un barcone in difficoltà partito dalla Libia. Lo hanno reso noto la Mezzaluna Rossa tunisina di Medenine e l'Ong "La Terre Pour Tous". La notizia è stata confermata anche dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). I migranti soccorsi, in gran parte di Eritrea, Somalia e Sudan, sono stati poi affidati alle autorità locali tunisine.